Erkrath : Neanderhöhe – Initiative will Begehren per Klage durchsetzen

Erkrath Die Bürgerinitiative hofft nun auf Unterstützung durch die Erkrather mit Spenden, denn sie muss die Anwalts- und Gerichtskosten bezahlen.

Die Antragsteller begründen dies damit, dass die Stadt dadurch weiterhin Eigentümerin der Fläche bliebe und sie im Falle einer Geschäftsaufgabe des künftigen Nutzers wieder darüber verfügen könnte. Dann spricht man vom so genannten „Heimfall“. Dadurch sollen Leerstände und die Inanspruchnahme immer weiterer Grünflächen in Erkrath verhindert werden. Zudem würden mit dem „Erbbauzins“ regelmäßige Einnahmen an die Stadt fließen. Über die Zulässigkeit dieses Bürgerbegehrens wurde in der Ratssitzung am 16. Juni abgestimmt. In der Sitzung wurde zunächst die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens mit knapper Mehrheit festgestellt. Am nächsten Tag wurden die Initiatoren jedoch darüber informiert, dass man sich bei der Abstimmung verzählt habe und das Bürgerbegehren daher – entgegen des Beschlusses in der Sitzung – als unzulässig abgewiesen ist.