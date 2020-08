Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten sinkt leicht

Kreis Mettmann Von Montag auf Dienstag ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreis Mettmann leicht gesunken. Der Inzidenzwert (Infektionsfälle pro 100.000 Bürger in den letzten 7 Tagen) aber stieg an.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 79 Infizierte, drei weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 3, in Haan 1 (minus 4), in Heiligenhaus 12 (plus1), in Hilden 7 (minus 1), in Langenfeld 6, in Mettmann 4, in Monheim 6 (plus 2), in Ratingen 25, in Velbert 15 (minus 1)und in Wülfrath 0.