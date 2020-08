Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Zehn Carports sorgen auf der Laga für Schatten

Carports und Sonnensegel bieten Schatten. Foto: Laga-GmbH

Kamp-Lintfort Damit ein Besuch der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort auch an den bevorstehenden heißen Tagen Spaß macht, sorgt die Laga-GmbH für den nötigen Schatten.

Die Temperaturen klettern in diesen Tagen auf über 30 Grad. Die Laga-GmbH sorgt jetzt für ausreichend Schatten. Insgesamt zehn Carports haben die Gartenschaumitarbeiter in den vergangenen Wochen im 25 Hektar großen Zechenpark aufgebaut. In den nächsten Tagen sollen noch zwei Sonnensegel am Kunstwerk Aljoscha und in der Nähe des Gärtnermarktes aufgestellt werden. „Wir haben uns für strategisch günstige Plätze entschieden, wie zum Beispiel oben auf dem Kleinen und Großen Fritz oder am Zechenspielplatz für die Eltern mit ihren Kindern“, erklärt Magdalene Winkelhorst aus dem Laga-Team die Anordnung der Schattenplätze.

Die ganz Kleinen finden außerdem Abkühlung am Wasserspiel auf dem Quartiersplatz. „Klasse ist, dass das Wasserspiel begehbar ist. Die Kinder können also durch die Fontänen oder den Nebel laufen, hüpfen und springen“, sagt Winkelhorst. Während also die kleinen Gartenschaubesucher das kühle Nass genießen, können die großen Gäste derweil einen der 210 Plätze unter der Überdachung des Zuschauerraums der Bühne am Quartiersplatz nutzen und dort der Sonne entfliehen.