Kunstausstellung Erk@Art : Letzte Chance für Erkrather Künstler

Erkrath Im November präsentieren Erkrather Kunstschaffende ihre Arbeiten im Hochdahler Lokschuppen. Noch bis zum 17. August läuft die Bewerbungsfrist. Malerei, Skulptur, Foto oder Performance – jedes Genre ist erlaubt.

Der Schock saß tief, als im vergangenen Jahr eine Bochumer Agentur den Namen „LokArt“ für sich reklamierte. Doch es half alles nichts. So sehr die Erkrather es auch wollten, es gelang ihnen nicht, den Namen schützen zu lassen. „Wir haben dann mit einem Wettbewerb einen neuen Namen gesucht“, sagt Maria Steinmetz, Sprecherin der Stadt Erkrath. Name und Design wurden dem Publikum auf der Vernissage der letzten „LokArt“ im November 2019 vorgestellt. In diesem Jahr wird die Ausstellung also Erk@Art heißen.