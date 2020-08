Erkrath/Mettmann : „Höhlenblick“ – Land gibt zwei Millionen Euro

Erkrath/Mettmann Ein Aussichtsturm soll die Fundstelle des Neanderthalers aufwerten. Das Projekt ist jedoch nicht ganz unumstritten – Kritiker stören sich am großen Turm und der Kalotte, die ihn krönt.

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach hat jetzt am Fundort des Neanderthalers einen Förderbescheid über 1,95 Millionen Euro übergeben. Der Scheck, der an die Stiftung Neanderthal Museum adressiert ist, dient der Errichtung des Turms „Höhlenblick“. Mit ihm soll der Neanderthaler-Fundort aufgewertet werden.

Für den Stiftungsrat nahmen Prof. Dr. Gert Kaiser, Landrat Thomas Hendele und der Erkrather Bürgermeister Christoph Schultz (CDU) – der Fundort liegt auf Erkrather Stadtgebiet – gemeinsam mit Museumsdirektorin Dr. Bärbel Auffermann den Bescheid entgegen. „Sie haben sich ein wunderbares Projekt vorgenommen. Ich darf ihnen zu dieser Idee gratulieren, sie wird einzigartig in NRW sein“, sagte die Ministerin und sprach von einem „historischen Tag für das Neandertal“.

Auch Landrat Thomas Hendele zeigte sich erfreut: „Wir bekommen einen Förderbescheid in einer unglaublichen Höhe überreicht. Das ist eine hervorragende Starthilfe für uns, um diesen Turm und somit eine neue Attraktion im Neandertal zu errichten“, betonte er. Prof. Dr. Gert Kaiser vom Stiftungsrat hob zudem die besondere Bedeutung des Museums für die Region hervor: „Die Art der Identifikation mit dem Neanderthal Museum als unser Museum, als unsere Heimat, ist so stark geworden – nicht nur in der engeren Region, sondern darüber hinaus – dass man sagen kann, man kann auch Heimat erschaffen.“