Corona-Zahlen für Freitag : Infektionszahl im Kreis steigt weiter an

Kreis Mettmann In dieser Woche ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten kreisweit von 79 auf 107 angestiegen. Laut Gesundheitsamt liegt das auch daran, dass Urlauber von ihrer Reise den Infekt mitgebracht haben.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 107 Infizierte, fünf mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 3 (plus 1), in Haan 0 (minus 3), in Heiligenhaus 21 (plus 2), in Hilden 9 (plus 2), in Langenfeld 6 (minus 1), in Mettmann 18, in Monheim 9 (plus 1), in Ratingen 24 (plus 2), in Velbert 17 (plus 1) und in Wülfrath 0.