Unternehmen Lemken in Alpen : Sonnenblumen blühen für einen guten Zweck

Unternehmen Lemken in Alpen

Alpen Es ist Sommer und da blühen die Blumen. Gegenüber des großen Mitarbeiterparkplatzes des Landtechnikunternehmens Lemken in Alpen bietet in diesen Tagen gleich ein ganzes Feld voller farbenfroher Sonnenblumen ein prachtvolles Bild.

Die Saat, die mit einer am Lemken-Standort produzierten Maschine ausgebracht worden ist, wie Mitarbeiter auf Facebook berichten, ist voll aufgegangen. Und sie soll Früchte bringen. Nicht nur für das Unternehmen, das hier gesät hat, damit der Boden auf dem Testfeld mit Humus angereichert wird und nicht irgendwann auslaugt. Gegen eine Spende von einem Euro pro Sonnenblume darf sich jeder gerne auf dem Feld bedienen und Sonnenblumen selber schneiden. An einem schattigen Plätzchen steht eine gesicherte Kassette bereit, in die man auf Vertrauensbasis sein Geld zum Bezahlen werfen kann. Der Erlös wird später für wohltätige Zwecke gespendet, heißt es auf der Facebook-Seite „Wenn Du Alpener bist ...“. Die Lemken-Marketing-Abteilung wünscht viel Spaß und freut sich auf „tolle Bilder“ von der Blumenernte.