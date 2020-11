Stellungnahme zur Leitentscheidung geplant : Zweckverband Landfolge Garzweiler ist noch uneinig

Erkelenzer Land Das Bündnis der Tagebau-Betroffenen muss sich zur Leitentscheidung positionieren. Einmütigkeit herrschte beim Zweckverband Landfolge Garzweiler nur bei der Wiederwahl der Vorsitzenden.

Martin Heinen und Gregor Bonin aus Mönchengladbach werden dem Verband weiter vorstehen, in dem sich die vom Tagebau betroffenen Kommunen Mönchengladbach, Erkelenz, Titz und Jüchen zusammengeschlossen haben.

Grund der Diskussion bei der Sitzung in Titz war der Regierungsentwurf zur neuen Tagebau-Leitentscheidung, zu dem der Zweckverband eine Stellungnahme abgeben soll. Zum einen, so Heinen, solle diese Stellungnahme deutlich Position beziehen, zum anderen soll sie in Abstimmung mit den einzelnen Kommunen erfolgen, um mit einer Stimme zu sprechen.