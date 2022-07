Unwetterschäden in Mönchengladbach : Friedhof Giesenkirchen nach Sturm wieder geöffnet

Unwetterschäden in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Beseitigung der Gefahrenstellen erwies sich als schwierig. Zum Teil mussten Kletterer die Astbrüche aus den Bäumen entfernen. Andere Waldgebiete bleiben weiterhin gesperrt.

Anderthalb Wochen blieb der Friedhof in Giesenkirchen für Besucher geschlossen. Nur Beerdigungen waren dort noch unter bestimmten Auflagen erlaubt. Der Grund: Nach dem Sturm am 30. Juni, der kurz, aber heftig über Mönchengladbach hinweg wehte, gab es dort extrem viele Schäden. Und die waren nicht so einfach zu beseitigen. Deshalb hieß es zunächst, dass der Friedhof wegen der vielen Astbrüche für drei oder vier Tage geschlossen bleiben müsse. Doch die Aufräumarbeiten wurden noch schwieriger, als zunächst gedacht. „Wegen der Gräber konnten wir dort nicht mit schwerem Gerät arbeiten.“, sagt Mags-Sprecherin Yvonne Tillmanns. „Kletterer mussten die zum Teil sehr aufwenigen Sicherungsmaßnahmen übernehmen.“