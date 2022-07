Neue Angebote in Mönchengladbach geplant : Weiter Weg zum queeren Jugendzentrum

Mönchengladbach Nach der Eröffnung des queeren Zentrums sollen weitere Angebote für Jugendliche folgen. In einer Podiumsdiskussion wurde nun besprochen, wie ein Jugendzentrum realisiert werden kann. Abhängig ist das von der Politik.

Das Queere Zentrum an der Wallstraße soll nur ein Anfang sein. Hilfsangebote für queere Menschen im Alter und ein queeres Jugendzentrum stehen ganz ober auf der Liste der Dinge, die folgen sollen. Wie die Situation aller queeren Menschen, ob nun schwul oder lesbisch oder transgender, in Mönchengladbach verbessert werden kann, stand im Zentrum einer Podiumsdiskussion, zu der das Zentrum im Rahmen der Veranstaltungen rund um den Christopher-Street-Day (CSD) eingeladen hatte.

Wann und wo? Am 17. Juli auf dem Marktplatz in Rheydt

Daran arbeitet die Awo seit 2018. Georg Roth, Fachbereichsleiter Queere Menschen im Alter und Fachberater für gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Rubicon in Köln, stellte die Frage: Was macht ein schwuler Mann im Alter? In den letzten Jahrzehnten habe sich vieles verbessert, meinte er mit Hinweis auf den abgeschafften Paragraphen 175 StGB, der Homosexualität unter Strafe gestellt hatte, oder die Fortschritte bei der Bekämpfung von Aids. Nicht die queeren Menschen müssten sich ändern, die Verhältnisse in der Gesellschaft müssten geändert werden. Das Bewusstsein dafür zu schaffen, könnte eine Aufgabe des Runden Tischs sein, sagte Schall. Mit dem CSD habe die queere Gemeinschaft eine Sichtbarkeit bekommen, jetzt gehe es darum, die Bedürfnisse und Bedarfe insbesondere bei den Senioren zu artikulieren. Der Runde Tisch sei da ein guter Ansatz.