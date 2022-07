Sommerferien-Angebot des ZDI-Zentrums : Einmal ein eigenes Flugzeug bauen

Mönchengladbach Im Kurs des ZDI-Zentrums konnten zehn Teilnehmer Wurfgleiter bauen. Am Sonntag und Montag folgt dann der Test mit den fertigen Fliegern. Für die Sommerferien bietet das ZDI noch mehrere Aktionen für Kinder und Jugendliche.

Sommerferien können ganz schön lange sein. Wie gut, dass es das Sommer-Camp des ZDI-Zentrums Mönchengladbach gibt, welches in Kooperation mit dem Dorf-Campus Wanlo Workshops für Kinder und Jugendliche anbietet. Am Campus selbst startete der dreitätige „Avionic Special“-Workshop, bei dem insgesamt zehn Teilnehmer die Möglichkeit bekamen, ein so genanntes Nurflügelmodell, oder auch Wurfgleiter genannt, zu konstruieren. Doch es wurde nicht nur gebaut und konstruiert, sondern in Teilen auch programmiert und farblich gestaltet.

Einer der Teilnehmer ist der 12-jährige Tim, der fast zu spät gekommen wäre, weil er den Bus verpasst hat. „Das war schon aufregend heute Morgen, aber ich habe noch einen anderen Teilnehmer im Bus kennengelernt. Das war witzig“, erzählt er. Das Aufbauen des Wurfgleiters erweist sich an manchen Stellen als schwierig. „Hier und da weiß ich nicht weiter, da brauche ich Hilfe“, sagt Tim.

Das ist auch kein Wunder, denn die meisten Teilnehmer haben zuvor weder Erfahrungen mit physikalisch geschäumtem Polypropylen noch mit einem CNC-Thermocutter gemacht. So auch die 12-jährige Leila, deren Mutter sie auf den Kurs aufmerksam gemacht hat. „Sowas machen Mädchen seltener als Jungs, aber ich hatte Lust dazu.“

Falsch machen kann man zumindest beim Aufbau oder beim Zuschneiden eigentlich nichts. „Man kann notfalls alles mit Silikon wieder zusammenkleben“, erklärt Kursleiter Guido Kreuder. Etwas komplizierter wird dann aber das Programmieren der eigenen Fernbedienung. Auch hier stehen Dozent Kreuder und andere Hilfspersonen den Kindern und Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite.

Nach dem Aufbau und der Programmierung folgt am zweiten Tag dann das Design der Wurfgleiter. Hier können die Teilnehmer ganz frei entscheiden, wie ihr eigener Wurfgleiter optisch aussehen soll. „Ich werde mich mal bei Pinterest umsehen. Das mache ich immer, um mir Inspiration zu holen“, erklärt Tim.

Der krönende Abschluss des „Avionic Special“-Workshop folgt dann am kommenden Sonntag und Montag. Für einen Testflug geht es in einen bereits rekultivierten Bereich am Tagebau Garzweiler. Hier werden die Besonderheiten des dynamischen Hangflugs live erlebbar gemacht. Für die Teilnehmer ein Highlight, denn hier sehen sie, was sie wirklich geleistet haben. „Darauf freue ich mich am meisten“, sagt Leila.

Schüler, die in den Sommerferien noch nach einer tollen Beschäftigung und netten anderen Kindern und Jugendlichen suchen, finden im Rahmen des Sommer Camp 2022 übrigens noch zahlreiche Anregungen für den nächsten Zeitvertreib. Weitere Infos gibt es unter www.zdi-mg.de.