Baaler Karnevalsverein : Dotterblömkes spenden 555,55 Euro

Baal Traditionell spenden die Baaler „Dotterblömkes“ Erlöse aus ihren närrischen Sitzungen einem guten Zweck. Noch Anfang Februar wurde Karneval gefeiert. Geld geht jetzt an den Verein „Zornröschen“.

Der Karnevalsverein „de Dotterblömkes“ aus Baal hat 555,55 Euro an den Verein Zornröschen überwiesen. Zornröschen ist eine Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen mit Sitz in Mönchengladbach. Der Verein kümmert sich mit viel professionellem Engagement um das Wohl von betroffenen Kindern und Jugendlichen und bietet vielseitige Hilfestellung und Problemlösung an.