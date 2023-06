Nach langer Wartezeit Spielplatz in Keyenberg jetzt auch offiziell eröffnet

Der Umsiedlungsort im Erkelenzer Norden, an den die meisten ehemaligen Bewohner aus Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich umgesiedelt sind, nimmt immer weiter Gestalt an. Jetzt ist nach langer Vorplanungszeit endlich auch der Spielplatz in Keyenberg (neu) eröffnet worden. Nachdem die Kinder ihn in den vergangenen Wochen bereits eifrig bespielt hatten, gab es nun eine offizielle Feier, an der auch Vertreter der Stadtverwaltung, Politik und Pfarrer Günter Jendges von der evangelischen Kirchengemeinde teilnahmen.