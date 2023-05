Einsatzkräfte aus dem Kreis Heinsberg Feuerwehren zum Hohen Venn gerufen

Wie es heißt, machten sich von Übach-Palenberg aus zehn Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 44 Kreis Heinsberger Wehrleuten auf nach Monschau-Konzen zur überörtlichen Hilfeleistung. Dort eingerichtet ist ein Bereitstellungsraum für die Feuerwehren, die in einem schwer zugänglichen Gebiet eine schwierige Aufgabe zu bewältigen haben. Bereits klar formuliert ist die Aufgabe für die Feuerwehren aus dem Kreis Heinsberg. „Eine Schneise, die schon vorbereitet ist, muss gehalten werden. Wir werden daran beteiligt sein, dort für ausreichend Löschwasser zu sorgen“, erläuterte Bodden zum Auftrag, der die Feuerwehren aus dem Kreis Heinsberg zunächst für zwölf Stunden binden soll. Zusammengerufen wurden so also vor allem wasserführende Fahrzeuge, dazu zählen vier Tanklöschfahrzeuge aus Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen und Heinsberg, die jeweils 4000 Liter Wasser mitbringen. Auch die hier stationierten Löschgruppenfahrzeuge 20 für den Katastrophenschutz, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereitgestellt wurden, sind ebenfalls an die Einsatzstelle geschickt worden. Die Fahrzeuge stammen aus Erkelenz, Lövenich, Wegberg und Übach-Palenberg. Die Flotte komplettieren ein Schlauchwagen 2000 und der Einsatzleitwagen des Kreises Heinsberg.