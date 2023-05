Am Tagebau Garzweiler „Protestfrühstück“ an der bedrohten Landstraße 12

Um die unmittelbar vor dem Abriss stehende Straße hatte es in den vergangenen Monaten viele Diskussionen gegeben. Am Donnerstagmorgen wollen Gegner des geplanten Straßenabrisses ab 5 Uhr mit einem „Protestfrühstück“ an der Straße für einen Erhalt kämpfen. Eingeladen haben unter anderem das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“, aber auch weitere Initiativen. Am Samstag soll es zudem eine „Kulturnacht“ für die bedrohte Straße geben. Ab 18 Uhr sind Theater, Musik und Film geplant. Die Straße sei „besser nutzbar als für die Zerstörung von Boden und die Förderung von Kohle“, teilen die Veranstalter mit.