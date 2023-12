Projekt in Erkrath Spielgeräte sollen Innenstadt familienfreundlicher machen

Die Stadtverwaltung will die „Bespielbare Innenstadt“ vorantreiben. Es handelt sich um ein Schlüsselprojekt, das vom Büro Stadt+Handel im Zuge des Innenstadt-Briefings definiert wurde. Vorgesehen ist eine Verbindung zwischen dem Bavier-Einkaufscenter und der Bahnstraße mit ihren kleineren Geschäften. Entstehen soll ein spielerischer Rundgang bis zum Spielplatz im Bavierpark, der die Innenstadt in einen Erlebnisort für alle Generationen verwandelt. Die Aufenthaltsqualität würde, so die Hoffnung, gestärkt und es würden neue Begegnungsorte geschaffen. Das Projekt soll der Profilierung Alt-Erkraths als familienfreundliches Stadtteilzentrum dienen.