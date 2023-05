Erinnerung an jüdische Mitbürger Wo Stolpersteine in Erkelenz Geschichte erzählen

Ein gutes Dutzend Interessierte konnte Rita Hündgen, Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, zu einem Stolperstein-Gang in der Erkelenzer Innenstadt begrüßen. Diese Aktion im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an die Machtübernahme der Nationalsozialisten vor 90 Jahren führte die Teilnehmer zu den Gebäuden, in denen jüdische Mitbürger lebten. Hubert Rütten, nach Hündgens Worten „unser Spezialist für jüdischen Leben in Erkelenz“, informierte über die Bewohner; sei es an der Brückstraße, am Franziskanerplatz oder an der Südpromenade. Dort wie an anderen Stationen berichtete er über die Menschen und deren Schicksale. 35 Stolpersteine gibt es in der Innenstadt.