Erinnerung an jüdisches Leben in Kempen Projekt Gedenkort nimmt Konturen an

Am 10. November 1938 stürmen uniformierte SA-Männer die Synagoge an der Umstraße in Kempen. Sie werfen Bänke um, zertrümmern die Heilige Lade, in der sich die Thora-Rolle befindet, schütten Benzin aus und zünden das jüdische Gotteshaus an. Die Synagoge brennt nieder, doch lange erinnern die Überreste noch an sie. Erst 1961 wird die Ruine komplett abgerissen.