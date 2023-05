Blaulichtticker im Kreis Heinsberg 15-jährige Rollerfahrerin stirbt bei Unfall

15-jährige Rollerfahrerin stirbt bei Unfall In Heinsberg-Kirchhoven ist am Samstagnachmittag eine 15-Jährige tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche mit ihrem Roller und einem 17-jährigen Sozius auf dem Weg ins Freibad Kirchhoven. Auf der Kreuzung Stapper Straße/Kirchhover Bruch kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Jugendlichen vom Roller geschleudert. Der 62-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, erlag dort allerdings ihren schweren Verletzungen. Der 17-Jährige sowie der 62-jährige Autofahrer verletzten sich schwer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.