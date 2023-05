Ausstellung auf Haus Hohenbusch Wenn Fotografien zu Heiligtümern werden

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Konzept kam Fotograf Dietmund Bellinghausen, als sein eigener Vater 2016 seine geräumige Wohnung aufgeben musste und sich auf nur noch 25 Quadratmeter in einer Senioren-Einrichtung verkleinerte. Er hat schnell gemerkt: „Für die Bewohner ist es eine tolle Erfahrung, wenn sie mit mir reden können. Ihre Augen fangen dann an zu strahlen.“ Auch der Erkelenzer Erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen war nach eigenen Angaben sofort von dem außergewöhnlichen Vorhaben begeistert. „Die Fotos verdeutlichen, was es bedeutet, ein persönliches Heiligtum zu haben.“