So lief die achte Musiknacht Mehr Unterhaltung in Erkelenz geht nicht

Was mit dem Auftritt eines Solisten in der Schalterhalle der Volksbank begann, endete mit der Darbietung eines Chors in der Kreissparkasse: Die achte Erkelenzer Musiknacht bot wieder ein breites Spektrum von Klassik bis Pop, von Instrumentalmusik bis Gesang. Sechs Konzerte an sechs Orten standen auf dem Programm und ermöglichten den Zuhörern nicht nur unterschiedliche Musikgenüsse, sondern auch Spaziergänge durch die Innenstadt. Mit Unterstützung des städtischen Kulturmanagers Sascha Dücker hatte der Initiator, der Erkelenzer Kulturbotschafter Fred Feiter, die Musiknacht mit Inhalten gefüllt.