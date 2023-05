Erkelenzer Helfer werden geehrt Stadt sucht verdiente Bürger zum Ehrenamstfest

Das Fest findet am 16. August im Kaisersaal Immerath (neu) in einer entspannten Sommerfestatmosphäre statt. Da nur eine begrenzte Anzahl an Gästen teilnehmen kann, wird die Auswahl der geladenen Personen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern getroffen. Bürgerinnen und Bürger können Freunde, Bekannte und Familienmitglieder vorschlagen, die in der Nachbarschaftshilfe, in Vereinen, bei der Feuerwehr, der Flüchtlingshilfe oder in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind.