Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei schließt Vorsatz bei Bränden in Wegberg aus

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist beim Brand mehrerer Gartenhäuser an der Straße Forst in der Nähe der Ophover Mühle in Wegberg nicht von einem Vorsatz auszugehen. Eher handele es sich um Fahrlässigkeit. Die Feuerwehr war am Samstagabend um 22.47 Uhr alarmiert worden und fand beim Eintreffen mehrere brennende Gartenlauben vor. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Terrassenüberdachungen und Wintergärten sowie die Wohnhäuser verhindert werden. Die Ermittlungen laufen weiter.