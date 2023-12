Langjährige Mithilfe Feuerwehr Erkelenz ehrt verdiente Kameraden

(cpas) Im Alten Rathaus hat die Erkelenzer Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber und Gold an Kameraden überreicht, die sich seit 25 beziehungsweise 35 Jahren ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft stellen. „Sie sind Helden des Alltags, ihr Mut und ihre Einsatzbereitschaft sind ein Fundament unserer Gesellschaft“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel in seiner Rede. Zu jeder Tageszeit seien die Wehrleute bereit, wenn ihre Hilfe gebraucht werde – und zwar nicht nur dann, wenn es brennt. „Dazu zählen auch viele Einsätze, die nicht öffentlichkeitswirksam sind, aber nicht minder wichtig. Ob es das Brauchtum ist oder ein Kätzchen im Baum“, so Muckel.