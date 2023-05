Erkelenzer Cusanus-Gymnasium Solar-Schmetterling weiter in Region unterwegs

Der Solarbutterfly, ein solarbetriebener Wohnwagen in Form eines Schmetterlings, startete in der Schweiz und reist nach Kostenpflichtiger Inhalt Amerika. Auf dem Weg besucht er Städte, Projekte, Schulen und Initiativen, um Lösungen gegen die Klimakrise zu sammeln. Nachdem der Solarbutterfly zuletzt in Wassenberg war, gab es in Erkelenz gleich zwei Anlaufstellen.