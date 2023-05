Sternekoch in Keyenberg Niers-Helden kochen mit Alexander Wulf

„Herbert“ war rappelvoll. „Herbert“, so wird das Pfarrheim St. Petrus in Keyenberg (neu) liebevoll von den Niers-Helden genannt, die in der Begegnungsstätte am Umsiedlungsort ihre Heimat gefunden haben. Nicht ohne Grund platzte der Pfarrsaal aus allen Nähten: Die mehr als 120 Menschen im ausverkauften Saal waren zu einem kulinarisch-musikalisch-literarischen Ereignis gekommen. „Er-lesene Köstlichkeiten“ wurden serviert.