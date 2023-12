Musik, Theater, Streetart Langer Abend der Kunst in Leverkusen

Sie liebt das Spiel mit den Farben, auch in dunklen Absmischungen, die eine ungewisse, fast transzendente Stimmung vermitteln. Mona Waasem ist Studentin an der Düsseldorfer Akademie und beteiligt sich mit ihrer surrealistischen Ölmalerei zum zweiten Mal an dem noch neuen Veranstaltungsformat in der Galerie Künstlerbunker, Karlstraße 9.