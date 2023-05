„Gipfeltreffen“ zum Reviervertrag in Mönchengladbach Kohleausstieg 2030 vor „Tante Ju“ besiegelt

Polizeiwagen in jeder Kurve der Flughafenstraße, ein langes Band dunkler Limousinen, der Eingang gesichert. Morgens um kurz nach 8 Uhr ist so ein Bild ungewöhnlich am Mönchengladbacher Flughafen. Doch es ist ein Anlass, der tiefgreifende Folgen mit sich bringt – für Erkelenz ganz besonders, aber auch für viele andere Kommunen wie Mönchengladbach im so genannten Rheinischen Revier: der Ausstieg aus dem Braunkohletagebau. 15.000 Arbeitsplätze gilt es zu transformieren, ein riesiges Stück der Region umzugestalten und die Energieversorgung auch ohne Braunkohle zu sichern.