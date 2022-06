Neue Aktion in Erkelenz : Mitmachen beim ersten Dreck-Weg-Tag

Neue Aktion in Erkelenz

Erkelenz Mit einem „Dreck-weg-Tag“ beteiligt sich Erkelenz erstmalig am World Cleanup Day, einer weltweiten Bewegung für eine saubere Umwelt.

Die stadtweite Aktion geht zurück auf den Appell des Heimatpreisgewinners von 2021, Heinz Dickert. Seit rund 50 Jahren sammelt er fast täglich Müll in der Innenstadt auf, den andere weggeworfen haben. „Mit der Aktion rund um den 17. September wollen wir Menschen zum Müllsammeln motivieren, aber auch dauerhaft für das Thema sensibilisieren“, sagt Bürgermeister Stephan Muckel.

„Schön ist das nicht: Müll, der im Gebüsch oder auf der Straße liegt. Über unseren Mängelmelder wird uns immer wieder wilder Müll gemeldet. Daran wollen wir etwas ändern“, sagt Muckel. „Um in unserer Stadt und unseren Dörfern den ganzen Müll zu beseitigen, brauchen wir viele, die mitmachen.“

Einer, der ihm beipflichtet, ist Heinz Dickert, der „Mann mit dem Eimer“, der für seinen unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen den Müll 2021 mit dem Heimatpreis der Stadt Erkelenz geehrt wurde. Dickert zieht seit Jahrzehnten ehrenamtlich und fast täglich durch die Erkelenzer Innenstadt, um insbesondere die Plätze und Straßen rund um St. Lambertus von Müll und Unrat zu befreien. Egal, wie oft er geht: Es findet sich jedes Mal wieder neuer Müll. Vor allem Masken gehörten in den vergangenen beiden Jahren zu seinen beliebtesten Fundstücken.

Die Bühne der Preisverleihung wusste Heinz Dickert Anfang des Jahres gut zu nutzen, um den Wunsch loszuwerden, dass sich mehr Menschen aus der Bürgerschaft finden mögen. Bürgermeister Muckel setzt diesen Wunsch nun mit dem stadtweiten Dreck-Weg-Tag rund um den 17. September in die Tat um.

Mitmachen können Vereine, Schulen, Kitas, Nachbarschaften oder andere Gruppen sowie Einzelpersonen. Die Aktion soll rund um den Samstag, 17. September, stattfinden. Das heißt: gesammelt werden kann auch schon am Donnerstag oder Freitag oder auch erst am Sonntag.

Viele Dorfgemeinschaften, Bürgervereine und andere Gruppen haben bereits im April eine Erstinformation erhalten. Außerdem wurden auch Akteure informiert, die bereits in Eigenregie Müll-Sammel-Aktionen, etwa einen „Frühjahrsputz“, auf die Beine stellen. Denn verschiedene Gruppen treffen sich in Erkelenz schon seit Jahren regelmäßig zum Müllsammeln. „Es wäre toll, wenn auch die erfahrenen Müllsammelgruppen bei dem stadtweiten Tag mitmachen“, so Stephan Muckel.