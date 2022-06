Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land​: Einbruch in leerstehende Häuser​

Einbruch in leerstehende Häuser

Erkelenz In Oberwestrich haben Unbekannte Kupferrohre gestohlen. In Holzweiler wurde ein Auto aufgebrochen. Derweil ist der vermisste 15-Jährige aus Hückelhoven wieder bei seiner Familie.

Einbruch in leerstehende Häuser Im Erkelenzer Ortsteil Oberwestrich haben sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag Unbefugte Zutritt zu zwei leerstehenden Häusern verschafft. In dem einen Haus war ein Fenster eingeschlagen und es wurden Kupferrohre und ein Sicherungskasten entwendet. An dem anderen Haus wurde eine Holztür mit Gewalt aufgebrochen. Auch hier wurden aus mehreren Räumen die Kupferrohre entwendet.