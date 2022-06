Impfen, testen, Maske tragen : Apotheker warnen weiter vor Corona

Kreis Heinsberg Die Pandemie macht keine Pause. Impfungen, Tests und Maske tragen seien wichtig. Jörg Haßiepen, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg, klärt auf.

Sommer in NRW bedeutet zumeist hohe Temperaturen, Open Air Veranstaltungen und für viele auch der große Jahresurlaub. Dass die Corona-Pandemie da nur bedingt in den Kram passt, ist nur allzu nachvollziehbar. Doch auch wenn es sich alle anders erhofft hatten, so begleitet uns das Virus auch in diesen Tagen – mehr noch: die Corona-Fallzahlen steigen. Daher raten die Apotheker im Kreis Heinsberg, den Infektionsschutz zu verstärken und nicht zu vernachlässigen. „Es sind vor allem drei Maßnahmen, die wichtig bleiben: Impfen, testen und in Innenräumen weiterhin eine Maske tragen. Damit schützt man sich und andere am besten“, erläutert Jörg Haßiepen, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg.