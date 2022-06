Senioreneinrichtung in Remscheid : Tattoo-Aktion im Alloheim – Spende für Kinderhospiz

Remscheid Anfang Juni sorgte die Senioreneinrichtung Alloheim an der Burger Straße mit einer besonderen Aktion für großes Aufsehen: Dort wurden einen Tag lang Bewohner ganz nach ihren Wünschen tätowiert und gepierct.

„Die Idee kam von unseren Bewohnern selbst“, hatte Frank Loseries, Leiter der Sozialen Dienste, damals erklärt. Uns so ließ sich ein Bewohner bei Rockmusik und entspannter Stimmung den Namen seiner Liebsten in Form von chinesischen Schriftzeichen auf die Haut stechen, ein anderer wählte sein Sternzeichen Fische als Motiv, eine ältere Dame verwirklichte ihren Wunsch nach Ohrlöchern. Und auch viele Mitarbeiter nutzten die Gunst der Stunde und ließen sich nach eigenen Wünschen am Körper verschönern.

Die erfahrenen Tätowierer Lars Dörner und Peter Winkel von Rock Tattoo Dahlerau sowie Kris Thiel von Unique Tattoo hatten offensichtlich viel Spaß an der besonderen Aktion und versprachen, künftig einmal im Jahr ihre Dienste in dem Seniorenheim anzubieten. Obwohl sie ihren Kunden an diesem Tag bereits gute Preise gemacht hatten, spendeten sie zusätzlich die Hälfte ihrer Einnahmen – 750 Euro – an das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal.