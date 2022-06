Mit dem Heimatverein : Tagesausflug nach Flandern

Das Menentor in Ypern zählt zu den Sehenswürdigkeiten, die der Heimatverein Ende Kuli ansteuern wird. Foto: Ulli Traub

Erkelenz Die Städte Oudenaarde und Ypern stehen auf dem Programm des Heimatvereins. Anmeldungen für die Fahrt Ende Juli sind ab sofort möglich.

Flandern, die Landschaft zwischen der unteren Schelde und der Kanal-Küste, wo Flämisch (niederländisch) gesprochen wird, ist am Samstag, 30. Juli, Ziel einer Tagesfahrt des Heimatvereins der Erkelenzer Lande (HEL). Die weniger bekannten, aber nicht weniger reizvollen Städte Oudenaarde und Ypern, südlich von Gent, sind die Ziele.

Überwältigend grüne Landschaften, die immer wieder aufs Neue überraschen, unübertroffene Kunst und Kultur in charmanten und lebhaften Städten und idyllisch gelegene Dörfer lohnen eine Reise in den Nordwesten Flanderns.

Am Ufer der Schelde liegt Oudenaarde, das seine Ursprünge auf eine befestigte Burg im 11. Jahrhundert zurückführt. Der 90 Meter hohe Turm der im 17. Jahrhundert erbauten St.-Walburgakirche prägt das Stadtbild. Das prächtige Rathaus am Markt, der Beginenhof, Kirchen, Abteien und herrschaftliche Häuser gehören zu den außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten der attraktiven Stadt. Auf dem Gentiel-Antheunis-Platz befindet sich ein restaurierter Brunnen aus der Zeit Napoleons.

Die Stadt Ypern zieht vor allem geschichtsinteressierte Besucher an. In einem großen gotischen Gebäudekomplex, den Tuchhallen, zu denen ein 70 Meter hoher Belfried gehört, ist das Museum „In Flanders Fields“ untergebracht, das an den Ersten Weltkrieg erinnert, der hier besonders wütete. Ein Hingucker ist die Sankt-Martins-Kathedrale mit ihrem 100 Meter hohen Turm. Zum Gedenken an die gefallenen Soldaten wird jeden Abend um 20 Uhr unter dem Menentor zum „Last Post“ als letztem Gruß geblasen, eine Zeremonie, die seit 1928 alltäglich viele Besucher anzieht. „In Flanders Fields“ ist ein Gedicht aus dem Ersten Weltkrieg, das der Kanadier John McCrae 1915 angesichts der blut-roten Mohnfelder der toten und vermissten Soldaten bei Ypern schrieb. Zum Gedenken daran wiederum wird im jeweiligen November vor allem in englischsprachigen Ländern eine Klatschmohn-Blüte am Revers getragen.

Abfahrt ist am Samstag, 30. Juli, um sieben Uhr am jüdischen Friedhof in der Neusser Straße in Erkelenz. Zum Programm an diesem Tag gehören Stadtführungen in Oudenaarde und Ypern, ein Mittagessen und Zeit zur freien Verfügung. Die Rückfahrt startet dann schließlich um 17.45 Uhr in Ypern.

Mitglieder zahlen 78 Euro, Nichtmitglieder 88 Euro. Anmeldung sind ab sofort in der HEL-Geschäftsstelle in der Stadtbücherei (3. Etage) Gasthausstraße 7, 41812 Erkelenz möglich. Aber auch per Telefon unter der Nummer 02431/85-208 oder per Fax unter 02431/85-9-208 ist eine Anmeldung möglich, ebenso per Mail.

