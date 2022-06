Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Joggerin in Baal von Mann sexuell belästigt

Erkelenz/Hückelhoven Die Polizei fahndet nach einem Mann, der eine Joggerin bereits am Pfingstmontag (6. Juni) zwischen Baal und Granterath sexuell belästigt haben soll.

(cpas) Die 39-Jährige Erkelenzerin gibt an, am Nachmittag gegen 14 Uhr aus Richtung Erkelenz Entlang der Bundesstraße 57 in Richtung Baal gelaufen zu sein. Dabei fiel ihr ein weißer Opel Kombi mit Oberhausener Kennzeichen (OB) und einer Firmenaufschrift auf der Fahrerseite des Wagens auf. Der Wagen kam ihr zunächst entgegen, drehte dann aber um und hielt vor der Frau auf Höhe von Granterath an. Ein Mann stieg aus und urinierte augenscheinlich. Als die Frau an dem Mann vorbeilief, drehte er sich so, dass die Frau sein Geschlechtsteil sehen musste.