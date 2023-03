Störung im Vodafone-Mobilfunknetz Viele Kunden im Kreis Heinsberg ohne Empfang

Kaum noch oder keine Telefongespräche mehr möglich: Beim Mobilfunkanbieter Vodafone ist eine großflächige Störung aufgetreten. Betroffen sind vor allem Kunden in den Stadtgebieten von Wegberg und Erkelenz, die Störung besteht aber auch in den Nachbarkommunen Jüchen und Titz sowie in südlichen Teilen von Mönchengladbach.