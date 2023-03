Osterferien 2023 Das ist das Programm in Erkelenz

In der ersten Ferienwoche wird zum Auftakt klassisch mit dem Spielmobil eine Spielaktion in der Erka-Halle stattfinden. Mit neuen und bekannten Spielgeräten sowie der Hüpfburg kann wetterunabhängig getobt werden. Weiter geht es mit einem Kreativ-Tag in der Leonhardskapelle. Es werden verschiedene kreative Idee zu Ostern gestaltet. Als letztes geht es vor Ostern noch in die Kletterhalle Tivoli in Aachen. Kleine und größere Gipfelstürmer ab der dritten Klassen können sich an dem Tag austoben.