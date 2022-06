Kochen, Sport und Sprache​: VHS im Kreis Heinsberg stellt Herbstprogramm vor​

Kreis Heinsberg Für das kommende Semster hat die Volkshochschule ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Dazu gehört auch wieder das beliebte Kulturprogramm.

Nach den Sommerferien startet die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg in ihr Herbstsemerster – und hat zu diesem Anlass eine bunte Mischung an verschiedenen Kursen zusammengestellt. Unter anderem gesellschaftspolitische Vorträge, Kreativ-Workshops, eine Vielzahl an attraktiven Bewegungsangeboten oder Fremdsprachenkurse stehen ab sofort zur Buchung bereit.

Wenn nach dem Kochen Bedarf an Bewegung bsteht, kann zwischen einer Vielzahl von Angeboten gewählt werden, die vom Rockout Workout bis zur Problemzonengymnastik und Wassergymnastik reichen. Wer sich für andere Kulturen interessiert oder beruflich qualifizieren möchte, findet aber auch Angebote auf vielen Niveaustufen in elf Fremdsprachen von Englisch über Niederländisch bis zu Ukrainisch und Chinesisch. Eine berufliche Weiterqualifizierung ist auch in den zertifizierten Xpertkursen möglich, in den man sich zur geprüften Fachkraft Finanzbuchführung ausbilden lassen kann. Wem dazu zum Beispiel die Fachoberschulreife fehlt, kann diese in Tages- oder Abendform nachholen.