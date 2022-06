Veranstaltung von Solimed und Volkshochschule : Gesundheitsakademie geht im Monatsrhythmus weiter

Solingen Am kommenden Montag wird Prof. Dr. Marcel Dihné im VHS-Forum an der Mummstraße einen Vortrag zum Thema Schlaganfall halten. Der Eintritt ist frei.

Schon seit etlichen Jahren veranstaltet der Verein ­Solimed in Zusammenarbeit mit Bergischen Volkshochschule (VHS) die Solimed-Veranstaltungsreihe Gesundheitsakademie. Bei dieser treten im VHS-Forum an der Mummstraße Solinger Mediziner auf, die sich mit Vorträgen zu medizinischen Themen an Betroffene, Angehörige sowie Interessierte wenden.

Wie andere Veranstaltungen auch konnte die Gesundheitsmesse während der Corona-Zeit nicht in Präsenz stattfinden. Doch das ist inzwischen wieder vorbei, sodass am kommenden Montag, 20. Juni, ein Vortrag zum Thema Schlaganfall auf dem Programm steht. Ab 19 Uhr wird dann Prof. Dr. Marcel Dihné, Facharzt für Neurologie und spezielle neurologische Intensivmedizin, sowohl über Ursachen und Riskofaktoren, als auch über Therapien bei Schlaganfällen reden. Dabei wird das Thema in allgemein verständlicher Form behandelt. Zuhörer haben in Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, Fragen an Prof. Dihné zu richten. Der Eintritt ist frei.