Audi prallt auf Lkw : Wieder ein Unfall auf der Autobahn in Erkelenz

Erkelenz Auf der A 46 in Erkelenz prallte ein Audi auf einen Lkw. Der Fahrer konnte sich selbst befreien, verletzte sich aber schwer. Eine Zeugin erlitt einen Schock.

Schwer verletzt musste der Audi-Fahrer nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Zeugin, die nicht an dem Unfall beteiligt war, erlitt jedoch einen Schock und musste ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.