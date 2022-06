Moderne Trainings- und Spielbedingungen : TuS Germania Kückhoven weiht Kunstrasenplatz ein

Kückhoven Die Freude beim TuS Germania 1912 Kückhoven ist groß: Der neue Kunstrasenplatz mit einer neuen Flutlichtanlage auf der Fläche des ehemaligen Aschenplatzes an der Grundschule ist fertiggestellt und kann seiner Bestimmung übergeben werden.

Die offizielle Einweihung mit Bürgermeister Stephan Muckel findet am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr statt, womit der Kunstrasenplatz in den Spiel- und Trainingsbetrieb übergeben wird.

„Wir haben von nun an eine im Herbst und Winter nutzbare Trainingsfläche für alle Mannschaften“, sagt Vorsitzender Werner Sielschott. Zudem seien auf dem Feld mit einer Größe von 65 mal 35 Metern Kleinspiele bis zur D-Jugend möglich. Das Ausweichen auf andere Spielstätten sei nicht mehr nötig. „Alle Mitglieder sind sehr froh“, so Sielschott. Derzeit zähle der Verein knapp 500 Mitglieder in den Bereichen Fußball und Fitness & Gesundheit, die nicht nur aus Kückhoven, sondern auch uns den umliegenden Dörfern kommen würden. Sie alle sind aktuell in zwölf Fußballmannschaften von Bambinis bis Alte Herren sowie neun Übungsgruppen und zwei Kursen vom Kleinkinderturnen bis zum Seniorensport aktiv.