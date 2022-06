Handball, Oberliga : Von der Siegesfeier ins Krankenhaus

Tim Bauerfeld (am Ball) ist Papa geworden. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Der TuS 08 Lintorf feierte am Sonntag den Aufstieg in die Handball-Oberliga, doch ein Urgestein hatte einen wichtigeren Termin: Tim Bauerfeld eilte zur Geburt seines Sohnes Moritz ins Krankenhaus.

Während am vergangenen Sonntag vor der Lintorfer Sporthalle die Siegesfeier zum Oberliga-Aufstieg der Handballer des TuS 08 im vollen Gang war, hieß es für das Urgestein Tim Baurfeld, der beim 31:26-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen den TV Kapellen einen Kurzeinsatz gehabt hatte – ab ins Krankenhaus. Die Geburt seines Sohnes stand kurz bevor. Zwei Tage später war es dann soweit, Tim Bauerfelds Ehefrau Chantal brachte den kerngesunden Moritz zur Welt. „Der Aufnahmeantrag mit ihm und dem TuS 08 soll schon unterschrieben sein“, vermutet Lintorfs Pressesprecher Hajo Pfeiffer.

Die Bauerfeld-Familie hat eine endlose Handballer-Tradition. Der inzwischen 35-jährige Tim spielt seit der Jugend am Breitschweider Weg, sein Opa Horst war einst beim TV Angermund ein gefürchteter Torjäger, er wurde mit dem TVA Westdeutscher Meister und stieg damit in die Feldhandball-Bundesliga auf. Tims Vater Dirk war einer der besten Linkshänder, die je das grün-weiße TuS-Trikot getragen haben, und Mutter Conny spielte mit Vorwärts Hösel in der Verbandsliga.