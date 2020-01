Polizei ermittelt in Erkelenz : Jugendliche zeigt Vergewaltigung an

Erkelenz/Hückelhoven Nach einem Sexualdelikt, das am Dienstag angezeigt wurde, sucht die Polizei sowohl Zeugen als auch den Täter.

„Am 28. Januar war gegen 16 Uhr eine 16-jährige Jugendliche aus Hückelhoven zu Fuß in einer Parkanlage an der Tenholter Straße in Erkelenz unterwegs. Sie gab an, dass sich ihr unbemerkt ein unbekannter Mann genähert habe, der sie festgehalten, zu Boden gedrückt und dann vergewaltigt habe“, berichtet Polizeisprecherin Angela Jansen. „Nach der Tat sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Tenholter Straße geflüchtet.“