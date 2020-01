Intensiv diskutiert : Klage gegen Tagebau: CDU sieht keinen Ansatz

Erkelenz Intensiv diskutiert hat die Erkelenzer CDU in den vergangenen Wochen den Bund-Länder-Kompromiss zum Kohleausstieg. Jetzt teilt die Ratsfraktion mit, „momentan keinen Ansatz für eine erfolgreiche Klage“ zu sehen.

Über eine solche mit allen Ratsfraktionen beraten zu wollen, hatte Rainer Merkens in einer ersten Reaktion auf die Berliner Entscheidung erklärt.

Fraktionsvorsitzender Merkens bekräftigt noch einmal: „Als unmittelbar betroffener Anwohner am geplanten Tagebaurand kann ich einfach nicht verstehen, warum der Erhalt von 200 Hektar Bäumen über den Erhalt von rund 900 Hektar Heimat gestellt wird! In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Klageoption nicht ausgeschlossen.“

Primär müsse sich die Lokalpolitik um die Menschen kümmern, die sich aktuell mitten im Umsiedlungsprozess befinden, erklärt die CDU in einer Pressemitteilung, in der es weiter heißt: „Unsere Bürger sind seit Jahren Spielball umweltpolitischer Entscheidungen, damit muss endlich Schluss sein.“ Stephan Muckel, nominierter Bürgermeisterkandidat der CDU: „Wir fordern mehr Respekt für die Betroffenen und konzentrieren uns weiterhin auf eine bestmögliche Unterstützung der Menschen“. Auf Basis des Bund-Länder-Kompromisses fordert die CDU Erkelenz vom Tagebaubetreiber, „das Leben vor Ort umfangreich zu erleichtern“. Dazu gehöre ein deutlich erhöhter Tagebauabstand sowie der Erhalt bestehender Verbindungsstraßen. „Was Erkelenz immer stark gemacht hat, war eine Abstimmung mit allen Ratsfraktionen“, sagt Merkens, „zentrale Forderung bleibt daher unsere gemeinsame Stellungnahme zum Abschlussbericht der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung von 2019.“ Darauf aufbauend wolle der Braunkohlenausschuss aber am 2. März eine aktualisierte Resolution erarbeiten.