Erkelenzer Klimaschutzbeirat nimmt neues Mitglied auf : Stadt arbeitet an Klimaschutzzielen

Stadt arbeitet an Klimaschutzzielen

Wilfried Dahlmanns (l.) wurde neu in den von Professorin Isabel Kuperjans geleiteten Erkelenzer Klimaschutzbeirat aufgenommen. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Der Erkelenzer Klimaschutzbeirat diskutiert die Arbeitsschwerpunkte für 2020.

Als Stimme der Handwerkerschaft ist Wilfried Dahlmanns in den Erkelenzer Klimaschutzbeirat aufgenommen worden. Das beratende Expertengremium unter Vorsitz von Professorin Isabel Kuperjans unterstützt Stadtverwaltung und Politik dabei, das Klimaschutzkonzept umzusetzen.