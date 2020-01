Am Hermann-Josef-Krankenhaus : BrustCentrum in Erkelenz hat Zertifizierung erneuert

Die Mediziner Margareta Achnoula (l.) und Hans-Joachim Bücker-Nott (r.) haben das BrustCentrum geprüft. Foto: Hermann-Josef-Krankenhaus

Erkelenz Das 2008 begründete BrustCentrum Aachen-Kreis Heinsberg ist von der Ärztekammer rezertifiziert worden. Seinen Sitz hat es im Krankenhaus Erkelenz.

Rund 70.000 Frauen werden in Deutschland jährlich mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Seit einigen Jahren verzeichnet die Fachwelt, dass weniger Frauen an Brustkrebs sterben. Die Früherkennung über Mammographiescreening und durch die Brustsprechstunde am Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz trägt im Kreis Heinsberg dazu bei. Jetzt ist das BrustCentrum Aachen-Kreis Heinsberg rezertifiziert worden.

Als einziges zertifiziertes Brustzentrum im Kreis Heinsberg werden unter der Leitung des Mediziners Uwe Peisker im Hermann-Josef-Krankenhaus jährlich rund 250 Patientinnen betreut. Er erklärt in einer Mitteilung zur erneuten Zertifizierung: „Unsere Patientinnen profitieren durch das gemeinsame Brustzentrum mit dem Marienhospital Aachen von hochspezialisierter Diagnostik, kurzen Wegen und von zwei Experten-Teams, eines hier und eines am Standort Aachen.“ Ein Kernstück des gemeinsamen Brustzentrums sei die wöchentliche Tumorkonferenz. „Hier wird Expertenwissen von Fachärzten des Brustzentrums aus dem Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz und dem Marienhospital Aachen ausgetauscht und intensiv über die besten Behandlungsmöglichkeiten jeder einzelnen Patientin beraten.“ Zum Team der Tumorkonferenz gehören neben den Fachärzten auch Radiologen, Strahlentherapeuten und Onkologen der beiden Standorte. Es werden zudem Psychoonkologen, speziell weitergebildetes Pflegefachpersonal und Mitarbeiter des Sozialdienstes sowie Vertreter einer Selbsthilfegruppe hinzugezogen. Die Patientin selbst hat die Möglichkeit, nach Wunsch auch gemeinsam mit einem Angehörigen, an dieser Konferenz teilzunehmen. „Die Bedeutung der familiären Belastung wird besonders beachtet. Durch die Untersuchung, ob eine vererbbare Form der Brustkrebserkrankung vorliegt, können betroffene Familienmitglieder bereits vor einer Erkrankung geschützt werden.“

Das BrustCentrum im Krankenhaus an der Tenholter Straße wurde 2008 eröffnet und seitdem durchgängig von der Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert. „Mit der erfolgreichen Rezertifizierung erfüllen wir die vorgeschriebenen hohen Qualitätskriterien in der Behandlung von Patientinnen mit Erkrankungen der Brust“, erläutert Peisker. Die Behandlung an einem zertifizierten Brustzentrum trage nachweislich zu einem besseren Überleben nach der Erkrankung bei.

(RP)