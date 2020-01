Jeck mit „Alaaf“ in Gerderhahn : Großes Programm in Grün und Weiß

Erkelenz Bei der KG Gerderhahn stehen die Heimveranstaltungen vor der Tür.

Prinz Anton I. und Prinzessin Ellvira I. (Ehepaar Boms) sind längst proklamiert – dann dürfen nun auch die Veranstaltungen vor heimischer Kulisse der Karnevalsgesellschaft Gerderhahn beginnen. Los geht es bei der Gerderhahnern am Samstag, 1. Februar, 19.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle mit der Prunksitzung (Karten: 18 Euro, Kontakt telefonisch unter 02431 2617). Zu den Gästen zählen unter anderem „Pfundskerl“ Kai Kramosta, Bauchredner Jörg Jara, das Heddemer Dreigestirn und Tacheles. Das große Kinderfest findet am Samstag, 8. Februar, 15.11 Uhr, bei freiem Eintritt auch in der Mehrzweckhalle statt. Jedes Kind darf sich auf eine Überraschung freuen, außerdem werden die schönsten Kostüme prämiert.

Auch die Kostümsitzung am Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle verspricht wieder ein Top-Programm, in dem die Kölschen Adler, Dröpkes und die Erkelenzer Funkengarde auftreten. (Karten: 18 Euro, Kontakt telefonisch unter 02431 2617). Am Karnevalssamstag, 22. Februar, startet die Black & White-Party um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle, zu Gast ist die Band „Ten Ahead“. Der Eintritt kostet 13 Euro, Karten gibt es in Gerderhahn im Hofladen Feiter, bei Livin Hair Astrid Peitz und in Erkelenz bei Viehausen. Am Tulpensonntag, 23. Februar, 19 Uhr, lockt die Karnevalsparty mit den Bands Kölsche Adler und Druckluft in die Mehrzweckhalle, der Eintritt kostet sieben Euro.