Aufgaben in Erkelenz für 2020 : Dynamische Entwicklungen im Tiefbauamt

Bernhard Rembarz ist neuer Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Erkelenz. In sein Aufgabenfeld fällt außerdem die Abwasserreinigungsanlage am Marienweg, deren Grundriss in seinem Büro hängt. Foto: Speen

Erkelenz Umsiedlung, Düngeverordnung des Bundes und gehäufte Trockenheit wirken sich auf Kläranlage, Kanalnetz und Gebühren aus.

Erkelenz muss seinen Generalentwässerungsplan (GEP) erneuern. Gesetzlich ist eine Kommunen dazu nach zwölf Jahren verpflichtet, aber auch sonst wäre das aufgrund der für den Tagebau umgesiedelten Dörfer notwendig. Verantwortlich dafür zeichnet Bernhard Rembarz, der neue Leiter des Tiefbauamts und stellvertretende technische Leiter der Abwasserreinigungsanlage am Marienweg. Er habe ein Amt mit einer „sehr dynamischen Entwicklung“ übernommen, deutet Rembarz an, dass den GEP zu erneuern, nicht seine einzige wichtige Aufgabe in diesem Jahr sein wird.

Wieso muss der Generalentwässungsplan erneuert werden? Das Abwasser von drei Vierteln aller Erkelenzer wird in der Kläranlage am Marienweg gereinigt. Für ein Viertel ist der Niersverband mit seiner Anlage in Mönchengladbach‑Neuwerk zuständig. Neben Kückhoven, Holzweiler und Immerath (neu) sind dort Keyenberg, Kuckum, Berverath sowie Ober‑ und Unterwestrich (alt) angeschlossen. „Das ändert sich nun durch die tagebaubedingte Umsiedlung der fünf letztgenannten Dörfer“, erklärt Rembarz. Deren Zukunft liegt zwischen Borschemich und Rath‑Anhoven, somit nahe der Erkelenzer Kläranlage, an die sie angeschlossen worden sind: „Das Bedarf der Umplanung bei deren Auslastung wie auch bei den Netzkapazitäten. Die Abwasserreinigungsanlage ist hoch effizient und liefert sehr gute Reinigungsergebnisse – sie hat noch Optimierungsmöglichkeiten. Wir werden sie trotz der Umsiedlungen aller Voraussicht nach nicht ausbauen müssen.“

Info Zur Person des neuen Amtsleiters Bernhard Rembarz leitete acht Jahre das Klärwerk in Emmerich am Niederrhein, bevor er im Oktober als Leiter des Tiefbauamtes und stellvertretender technischer Leiter der Abwasserreinigungsanlage (ARA) nach Erkelenz wechselte. Davor war der Ingenieur beim Niersverband als Bereichsleiter Süd in Mönchengladbach tätig, dort unter anderem für das südliche Einzugsgebiet mit Keyenberg und Kuckum (alt) zuständig. Seine ersten beruflichen Stationen waren Ingenieurbüros in Essen und Oberhausen gewesen, wo er sich ebenfalls mit Kanalnetzen, Gewässern und Kläranlagen befasste. Von einem Wohnort am linken Niederrhein kommt Rembarz täglich mit der Bahn oder künftig mit einem E‑Auto nach Erkelenz. Verantwortlich ist Bernhard Rembarz als Tiefbauamtsleiter für 14 Mitarbeiter im Rathaus sowie für acht Mitarbeiter und einen Auszubildenden in der Kläranlage am Marienweg. Eine Stelle als Bauleiter ist derzeit offen. Engagiert ist der Amtsleiter über seine Arbeit in Erkelenz hinaus bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA), wo er einen Arbeitskreis leitet. Der Verband bündelt Fachwissen und legt den Stand der Technik fest, nach dem gearbeitet wird.

Wie werden sich die Abwassergebühren entwickeln? „Einfluss auf die Gebühren wird die neue Düngemittelverordnung des Bundes nehmen“, kündigt Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg an. „Zukünftig will niemand mehr Klärschlamm auf dem Acker haben.“ Derzeit läuft in Erkelenz die Ausschreibung für die Klärschlammentsorgung der nächsten Jahre. Dieser wird sicherlich künftig verbrannt werden kann. Ab dem Jahr 2029 wird die Rückgewinnung von Phosphor aus der Asche zur Pflicht. Ein Ergebnis erwartet Lurweg zum Monatsende, verspricht aber: „Der Einfluss auf die allgemeine Abwassergebühr wird sehr gering sein.“ Momentan liegt Erkelenz mit 1,75 Euro pro Kubikmeter Abwasser weit unter dem Durchschnitt in NRW.

Was soll gegen den Klimawandel unternommen werden? Zwei trockene Sommer hintereinander haben dazu geführt, dass immer mehr Gartenbesitzer bei der Erkelenzer Stadtverwaltung sogenannte Kaltwasserzähler beantragt haben. Darüber wird die Bewässerung des Grüns berechnet, so dass dafür keine Schmutzwassergebühr anfällt. „Über 2500 Neuanmeldungen hat es 2019 gegeben. Das ist inzwischen so viel, dass dafür zwei Verwaltungsstellen nötig sind“, sagt der Tiefbauamtsleiter. Darauf müsse reagiert werden: „Um die Kosten zu decken, ist auf Basis der Verwaltungsgebührensatzung eine Grundgebühr von 48 Euro pro Zähler und Jahr zu erheben.“

Er wisse, dass eine solche Gebühr kein positives Echo auslösen werde. Deshalb wolle er ab diesem Jahr für eine andere, aus seiner Sicht bessere Möglichkeit werben, um kostengünstig an Wasser für den Garten zu kommen: „Wir wollen propagieren, dass Gartenbesitzer Speicherraum wie Zisternen schaffen, wofür man die Niederschlagswassergebühr reduzieren kann. Damit kann jeder etwas für das Kleinklima tun und das gespeicherte Wasser bei Trockenheit anstatt des teuer aufbereiteten Trinkwassers nutzen.“

Die Stadt Erkelenz denkt momentan darüber nach, solche Zisternen als dezentrales Bewässerungssystem in künftigen Neubaugebieten zu etablieren. „Wenn wir einen Regenrückhalt in das öffentliche Kanalnetz einbauen, wirkt sich das durch einen steigenden Grundstückspreis aus“, erläutert Lurweg. Eine private Investition sei deshalb die günstigere Variante, spare Folgekosten und könne zumindest derzeit über ein landesweites Förderprogramm bezuschusst werden. „Wir wollen das demnächst in den ersten kleineren Baugebieten ausprobieren, indem wir das über eine Vorgabe im Bebauungsplan regeln.“

Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz. Foto: Anke Backhaus