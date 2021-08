Raiffeisenbank vergibt in Erkelenz Spendengeld : Vereine freuen sich über Förderung

Die elf beteiligten Vereine wollen mit dem Fördergeld unterschiedlichste Projekte umsetzen. Foto: Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg

Erkelenz Raiffeisenbank gibt 14.300 Euro für verschiedenste Projekte: Damit gewürdigt wird das Engagement von Vereinen, die nach langer Pause das Vereinsleben wieder ankurbeln wollen.

(RP) Ob Sport, Kirche, Musik oder Schützenwesen: Das Vereinsleben hat auch im Erkelenzer Land für viele Monate völlig brachgelegen und nimmt in in vielen Fällen erst jetzt wieder langsam Fahrt auf. Unterstützung kommt jetzt von der Erkelenzer Raiffeisenbank: In ihrer Geschäftsstelle in Lövenich überreichte sie insgesamt 14.300 Euro für elf ganz unterschiedliche Projekte von Vereinen, mit denen jetzt das Vereinsleben wieder angekurbelt werden soll. Diese elf Vereine hatten sich im ersten Halbjahr mit ihren Projekten um Fördermittel beworben.

„Endlich können wir wieder einmal Gäste in unserem Haus begrüßen, und dies zu einen erfreulichen Anlass“ sagte Marketing-Leiter Thomas Brockers in seiner Begrüßung. In Richtung der Vereinsvertreter meinte er: „Sie hatten ganz viele tolle Ideen, wie es mit dem Vereinsleben jetzt weitergehen kann. Nach der Corona-Pause ist es verdammt wichtig, den Hintern wieder vom Sofa hochzukriegen und sich wieder für seinen Verein, aber auch für die gesamte Gesellschaft zu engagieren.“

Die Pläne der Vereine waren dabei ganz verschieden: Der SC 09 Erkelenz, größter Fußballverein in der Stadt, plant unter anderem ein Integrationsfest, in dem man vor allem mit den zahlreichen Flüchtlingskinder, die in den Jugendmannschaften spielen, und deren Familien in den Austausch kommen will. Deutlich kleiner ist die Gebetsgemeinschaft an der Maria-Hilf-Kapelle in Brachelen, die aber ebenfalls ein großes Ziel hat: In Eigenregie will sie die Kapelle restaurieren und erhalten. Der Städtische Musikverein Erkelenz plant ein Picknickkonzert, die Schützen aus Titz brauchen neue Luftgewehre und der Förderverein der Lövenicher Grundschule will den Kindern weiterhin Trainings für Gewaltprävention ermöglichen.

Neben diesen Spenden konnten sich zudem noch fünf Kindergärten über eine Sachspende in Form einer Matschküche für ihr Außengelände freuen. Sie hatten sich hierfür über einen Facebook-Wettbewerb beworben, in dem sie ihre schönsten Matschkuchen einsendeten. Freuen dürfen sich die Kitas Lövenich/Katzem, St. Servatius Kückhoven, St. Kornelius Titz-Rödingen, Sausewind Hochneukirch und der städtische Kindergarten Adolf-Kolping-Hof in Erkelenz.

Vereine, die künftig von der Raiffeisenbank gefördert werden wollen, können sich bis zum 30. November bewerben. Möglich wird die Unterstützung durch das Gewinnsparen. Mehr als 31.000 Lose werden in jedem Monat von Kunden der Bank erworben, daraus erfolgt die Ausschüttung der Zweckerträge an die Vereine. „Insgesamt konnten in 2020 auf diese Weise fast 100.000 Euro an Vereine in der Region ausgezahlt werden“, teilt die Raiffeisenbank mit.

Interessierte Vereine können sich auf www.foerderprogramm-erkelenz.de mit ihren Projekten bewerben.

