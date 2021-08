Erneut Protestaktion bei Keyenberg und Lützerath : Menschenkette gegen Klimapolitik

Erkelenz Eine vier Kilometer lange Menschenkette legte sich am Samstag symbolisch schützend um die vom Tagebau Garzweiler II bedrohten Dörfer. Der Protest verlief friedlich. Die Klimaschützer sprachen von einem vollen Erfolg.

Unterstützung in ihrem Kampf um den Erhalt der Dörfer und für das vorzeitige Ende des Tagebaus Garzweiler II erhielt das heimische Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ von einem nationalen Bündnis von sechs Klimaschutz-Organisationen, das zu einer Protestaktion am Tagebaurand aufgerufen hatte. Rund 2500 Menschen protestierten am Samstag in Keyenberg und Lützerath mit einer vier Kilometer langen Menschenkette gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und für einen schnelleren Kohleausstieg. Die Menschenkette sollte symbolisch die Grenze der globalen Erderhitzung darstellen, die nicht überschritten werden darf: Nur wenn der Tagebau nicht erweitert werde, könne Deutschland einen angemessenen Beitrag zu den Pariser Klimazielen leisten und nehme seine Verantwortung international und gegenüber kommenden Generationen wahrnehmen. Die Flutkatastrophe habe die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise jüngst eindrücklich gezeigt. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl machten die Protestierenden klar: Die neue Regierung muss endlich handeln – Energiewende jetzt. Mit der kilometerlangen, corona-konformen Menschenkette zwischen Lützerath und Keyenberg stellten sich die Menschen zugleich schützend vor die bedrohten Dörfer, die dem Tagebau weichen sollen. Noch dieses Jahr solle Lützerath dem Erdboden gleichgemacht werden, um den Tagebau zu erweitern.