Im Kreis Heinsberg : Schuluntersuchungen sollen wieder starten

Bei der Schuleingangsuntersuchung werden zahlreiche Fähigkeiten der Kinder überprüft (Symbolfoto). Foto: (c) dpa/dpa Picture-Alliance / Markus Scholz

Erkelenzer Land Der Kreis will die gute Pandemie-Lage nutzen. In den letzten anderthalb Jahren fielen die Untersuchungen aus. Dabei seien sie extrem wichtig, betont Gesundheitsamt-Chefin Schößler.

In den vergangenen anderthalb Jahren hat das Kreisgesundheitsamt angesichts der Corona-Pandemie auf die obligatorischen Schuleingangsuntersuchungen bei allen Schulneulingen verzichtet. Das soll sich zu Beginn des neuen Schuljahrs unbedingt wieder ändern. Da sich die Corona-Inzidenzen derzeit stabil auf niedrigem Niveau befinden, möchte das Gesundheitsamt die dadurch vorhandenen Kapazitäten und die Zeit nutzen, um bereits erste I-Dötze für das nächste Schuljahr 2022/23 zu untersuchen. Die Untersuchungen werden am 17. August beginnen und zunächst nur im Gesundheitsamt in Heinsberg angeboten.